Oyuncu çiftten bilim kurgu dizisi

Oyuncu çiftten YouTube için mini dizi "Dünyayı Kurtaran Kadın" adındaki beşer dakikalık bölümlerden oluşan mini dizide Zeynep Tuğçe Bayat, dünyada kalan son kadını canlandırıyor. Cansel Elçin'in kamera arkasında olduğu hikaye aslında bir bilim kurgu. İçinde komedinin de olduğu dizi, bugünü küçük göndermelerle tatlı tatlı eleştiriyor.

Cumartesi ilk beş bölümü yayınlanacak olan yapım için bir hayli emek harcayan sempatik çift; eğlenceli, farklı, kaliteli ve düşündürücü bir mini diziyle hayranlarıyla bulaşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yayınlanan ilk fragmanı ve "dunyayikurtarankadin1" isimli Instagram hesabı şimdiden ilgi gören dizi, büyük bir merakla bekleniyor.