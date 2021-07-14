'Lambaya Püf De' adlı şarkıyı coverlayarak gelirini şiddet ve taciz mağduru kadınlara bağışladığı için ödül aldığını söyleyen Batur "Kadınlar için haklı bir davanın peşindeyiz. Benim başıma gelen talihsiz bir olaydan yola çıkarak vesile olmak için şarkı yaptık.

Bir cover şarkı yaptık elde edilen gelirleri de şiddet mağduru taciz görmüş kadınlar için kullanacağız. Bunun ödüllendiriliyor olması güzel. Kadınların sesinin çıktığının ifadesidir bu. Çok mutluyum" dedi.

"KADINLAR KORUMASIZ KALDI"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadınların korumasız kaldığını da söyleyen Batur, "Yerine çok daha iyi bir şey konulsaydı kaldırılabilirdi ama şimdi kadınlar tamamen korumasız" diye konuşurken, geçtiğimiz günlerde yine tacize uğraması ile ilgili olarak "Bu insanların hak ettikleri cezayı ilk esnada almasını umuyoruz umarım örnek teşkil eder. Benim gibi çok oyuncu arkadaşım böyle şeyler yaşamış.

Çok fazla içine atan insan var. İnşallah adalet yerini bulur. Böyle tacizciler sokakta gezse ne zaman tacizde bulunur bilemiyorsun" ifadelerini kullandı.