Oyuncu Demet Evgar'ın acı günü - Son Dakika

Sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Evgar'ın vefat eden babaannesi Sabahat Evgar'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Demet Evgar'ın Manisa'da yaşayan ve dün yaşamını yitiren 86 yaşındaki babaannesi Sabahat Evgar, için Hatuniye Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi.

Kılınan namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oldukça üzgün olduğu gözlenen ve cenaze namazına da katılan oyuncu Demet Evgar, taziyeleri kabul etti.