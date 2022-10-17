Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti

17.10.2022 12:06
Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti

TİYATRO, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Demiray Erül (84), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TİYATRO, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Demiray Erül (84), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'Doktorlar', 'Arka Sokaklar', 'Cennet Mahallesi', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Çiçek Taksi' dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül, rahatsızlıkları nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" denildi.Erül'ün cenazesi, bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namaz sonrası Bodrum Ortakent Mezarlığı'na toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Demiray Erül, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti - Son Dakika

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