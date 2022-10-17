'Doktorlar', ' Arka Sokaklar ', ' Cennet Mahallesi ', ' Kurtlar Vadisi ' ve 'Çiçek Taksi' dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül, rahatsızlıkları nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" denildi.Erül'ün cenazesi, bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namaz sonrası Bodrum Ortakent Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Demiray Erül, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti - Son Dakika

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