OYUNCU DEMİRAY ERÜL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OYUNCU DEMİRAY ERÜL, TOPRAĞA VERİLDİ

18.10.2022 11:15

Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren oyuncu Demiray Erül, ikindi namazının ardından Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.

Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren oyuncu Demiray Erül, ikindi namazının ardından Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi. Erül'ün cenaze törenine ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı. Bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazede duygusal anlar yaşayan Erül'ün eşi Mevhibe Erül, Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. İnsanları hep seviyordu, burada onu da sevenler zaten. Başka söyleyecek sözüm yok, acım büyük dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı Son dakika haber! Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı Muğla gündem haberleri... Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı Muğla gündem haberleri... Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı Muğla haberi... American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı Muğla haberi... American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı
Kaynak: DHA

Demiray Erül, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OYUNCU DEMİRAY ERÜL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:30:52. #1.12#
SON DAKİKA: OYUNCU DEMİRAY ERÜL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement