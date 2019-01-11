Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı (1)
1 saat önce
Özden ATİK-İstanbul DHA - OYUNCU Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Özden ATİK- İstanbul DHA
- OYUNCU Deniz Çakır
, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.
Çakır, güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa sunulduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
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