Son Dakika Haberleri: Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı (1)

Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı (1)

58 dakika önce

Özden ATİK-İstanbul DHA - OYUNCU Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Oyuncu Deniz Çakır Adliye Çıkışı Açıklama Yaptı (1), System.String[]
Özden ATİK- İstanbul DHA - OYUNCU Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen hiçbirşeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.

Çakır, güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa sunulduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

Çağlayan, İstanbul Adliyesi, Deniz Çakır, Güncel
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