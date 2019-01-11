Oyuncu Deniz Çakır Adliye'de (1)
1 saat önce
Haber: Özden ATİK-İstanbul DHAİstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Haber: Özden ATİK- İstanbul
DHA
İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır
, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
'ne geldi. Çakır'ın 4'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Çakır'ın arşiv görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
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