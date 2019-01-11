Son Dakika Haberleri: Oyuncu Deniz Çakır Adliye'de (1)

Oyuncu Deniz Çakır Adliye'de (1)

1 saat önce

Haber: Özden ATİK-İstanbul DHAİstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Oyuncu Deniz Çakır Adliye'de (1), System.String[]
Haber: Özden ATİK- İstanbul DHA

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır'ın 4'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çakır'ın arşiv görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

İstanbul, Çağlayan, İstanbul Adliyesi, Deniz Çakır, Güncel
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