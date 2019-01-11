Oyuncu Deniz Çakır Adliyede (1)
1 saat önce
İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır
, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi
'ne geldi. Çakır'ın 4'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:53 Kaynak: DHA
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