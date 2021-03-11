Oyuncu Deniz Çakır hakkında 'hakaret'ten suç duyurusu - Son Dakika

Oyuncu Deniz Çakır hakkında 'hakaret'ten suç duyurusu

Çakır'ın kostüm asistanına hakaret ve küfür ettiği iddia edildi

İSTANBUL - 'Masumiyet' isimli dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır'ın kendisine hakaret ve küfür ettiği iddia eden dizinin kostüm asistanı Çağatay Görgen, Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa dilekçe sunduktan sonra açıklama yapan Görgen, "Tüm ekibin önünde bana hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim. Ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla veya ekip arkadaşımla bu denli karşı karşıya gelmedim" dedi.

'Masumiyet' isimli dizide kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır'ın kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia ederek, Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 'Masumiyet' isimli dizide kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen'in oyuncu baskısına ve hakaretine maruz kaldığı anlatıldı. Olay tarihinde bir oyuncunun kıyafetine ilişkin karışıklık yaşandığı, Deniz Çakır'ın kostüm asistanı Çağatay Görgen'e bağırmaya başladığı ve "Ne biçim iş yapıyorsunuz, ilk defa mı çalışıyorsunuz" gibi ifadeler kullandığı, tüm set ve yaklaşık 10'dan fazla çalışanın olduğu ortamda Deniz Çakır'ın Çağatay Görgen'e hakaret ve küfür ettiği belirtildi.

Dilekçede, "Müvekkilim de bunun üzerine seti terk ederek büyük bir üzüntü içerisinde karavana giderek saatlerce ağlamış çok büyük bir üzüntü ve utanç duymuştur. Müvekkilime yöneltilen bu ifadeler son derece çirkindir. Müvekkilimi yıllardır iş yaptığı camiada birçok kişinin içinde rencide ifadelerle iş hayatından soğutmuştur" ifadelerine yer verildi.

"'Parası neyse veririm, o gitsin' dedi"

Şikayet dilekçesinde, Deniz Çakır'ın kostüm asistanı Çağatay Görgen'i sette istemediği anlatılarak, 'onu görürsem, kıyameti koparırım' şeklinde sözler söylediği, yapım şirketi yetkililerinin 'bölümün bitmesinde iki gün var, idare edelim, sonra çıkacak' demesine karşılık Çakır'ın 'neyse parası, cezası ben veririm, o gitsin' diye beyanda bulunması üzerine yetkililerin istifa dilekçesi hazırlayarak, Görgen'e imzalattığı anlatıldı.

"Mobbing uygulayarak müvekkili ekmeğinden etmiştir"

Deniz Çakır'ın kostüm asistanı Çağatay Görgen'e yönelik mobbing uyguladığının kaydedildiği dilekçede, "Şüphelinin de müvekkilim gibi yapım şirketinde çalıştığı ve sırf başrol oyuncusu olması sebebiyle bu hakaretleri ettiği, sanki buna hakkı varmış gibi davranması son derece yanlış ve kabul edilemezdir. Şüpheli, müvekkilin gururunu ve mesleğini küçümsemiş mobbing uygulayarak ekmeğinden etmiştir" denildi. Çakır'ın 'basit hakaret' suçunu işlediğinin kaydedildiği dilekçede, Çakır'ın bu suçtan cezalandırılması talep edildi.

"Tüm ekibin önünde hakaret ve küfür etti"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan Çağatay Görgen, "Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak görev yapıyordum. Deniz Çakır, kendisiyle alakalı olmayan başka bir oyuncuyla alakalı olan konuyla ilgili bana karşı tüm ekibin önünde hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim kendisiyle çalışmaya devam etmek istemediğim için. Tüm ekibin önünde beni rencide ettiği için, küfürlü bazı kelimeler kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu sektörde ne yazık ki bu tarz şeyler çok yaşanıyor. ve ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim" dedi.

"Özür bekliyoruz"

Avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ise, "Müvekkilim hiç hak etmediği bir şekilde sinkaf içerikli küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Müvekkilim bir set emekçisi, ne yazık ki pandemi döneminde de zor koşullarda çalışıyorlar. Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 'Hakaret' suçlarında dosya uzlaştırmaya gidiyor. Biz uzlaştırma aşamasında da Deniz Çakır'dan bizzat basın yoluyla özür bekliyoruz. Müvekkilim bu durumdan dolayı çok mağdur, kendisinden özür bekliyoruz. Özür dilerse ancak uzlaşma sürecimiz olacak" diye konuştu.