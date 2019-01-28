Son Dakika Haberleri: Oyuncu Deniz Çakır Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Özel Hayatın...

Oyuncu Deniz Çakır Hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Özel Hayatın...

1 saat önce

Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma sürüyor.

Oyuncu Deniz Çakır Hakkında
Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:29 Kaynak: AA

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