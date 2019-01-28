Oyuncu Deniz Çakır Hakkında 'Halkı ve Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' Suçlarıyla Açılan...

IHAAW170136-ASA/28-01-2019- Oyuncu Deniz Çakır hakkında 'halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarıyla açılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

IHAAW170136-ASA/28-01-2019



- Oyuncu Deniz Çakır hakkında 'halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarıyla açılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi. Deniz Çakır hakkında bir AVM'de başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 28.01.2019 17: 01: 36 TSI

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