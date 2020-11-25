Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kurtlar Vadisi dizisindeki "Orhan" rolüyle akıllarda kalan, yüze yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Devrim Parscan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Parscan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında cenaze namazı kılındıktan sonra defnedildi.

Cenazeye ailesinin yanı sıra Parscan'ın sanatçı dostları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan kardeşi oyuncu Demir Parscan, ağabeyinin 1962-1963 yıllarında tiyatroda ilk oyununa başladığını ve Şehir Tiyatroları'nda 41 sene 9 ay görevde bulunduğunu söyledi.

Usta oyuncunun aynı zamanda birçok sinema filminde ve dizide de rol aldığını belirten Parscan, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra da yine tiyatroda oyunlarına devam etti. Birçok dizide, birçok sinema filminde oynadı, 83 yaşını bitirdikten sonra vefat etti. Son bir sene evveline kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü. Yani herkesin 6 dakikada bitireceği işi 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı, bu işi çok seviyordu."

"Hala dizilerdeki bir takım laflarıyla onu anıyorlar"

Kardeşi olarak üzdüğü dostları varsa onlardan özür dileyerek ağabeyinin affını isteyen Parscan, "Sevenlerinin birçok mesajlarını aldık, hala dizilerdeki birtakım laflarıyla onu anıyorlar. Hep öyle kalacak, ömür boyu bu böyle gidecek." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde oynadı.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce akıllarda kalmıştı.