Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi - Son Dakika Magazin

Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi

25 dakika önce

Oyuncu Didem Balçın, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile dünyaevine girdi. Yaz aylarında evlenmeyi düşünen çiftin bu kararı sevenleri için sürpriz oldu.

Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi, System.String[]

Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi. Mart ayında Can Aydın ile nişanlanan Didem Balçın'ın yaz ayında evlenmesi bekleniyordu.

Ancak güzel oyuncu tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip Can Aydın ile sessiz sedasız evlendi.

Çift, maskeleriyle objektiflere mutluluk pozları verdi.

Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.

2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrollerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarken Engin Altan Düzyatan ,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk ,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar ,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın ,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2007 - Gereği Düşünüldü ( Levent Kırca Tiyatrosu)

2005 - 2007 - Ateşin Düştüğü Yer ( Levent Kırca Tiyatrosu)

2003 - Kafkas Tebeşir Dairesi (Okul Oyunu)

2003 - Ay Carmela (Mezuniyet Tezi)

2002 - Bernarda Alba'nın Evi (Okul Oyunu)

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Diriliş: Ertuğrul (Selcan Hatun) (TV Dizisi)

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Fatma) (Sinema Filmi)

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Asiye) (Sinema Filmi)

2014 - Gulyabani (Yasemin) (Sinema Filmi)

2013 - I II III IV (Ebru) (Kısa Film)

2012 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Fatma) (Sinema Filmi)

2012 - Göl Zamanı (Şahika) (Sinema Filmi)

2012 - Açlığa Doymak (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Gönül) (TV Dizisi)

2010 - Çıkış Noktası (Nil) (Sinema Filmi)

2010 - Çakallarla Dans (Fatma) (Sinema Filmi)

2010 - Kadınları Anlama Kılavuzu (Özge) (TV Dizisi)

2011 - Farklı Desenler 2. Sezon (Rüya Aydın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2009 - Olacak O Kadar (Sunucu) (TV Dizisi)

2009 - Kasaba (Iraz) (TV Dizisi)

2009 - Başka Dilde Aşk (Leyla) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Tuğba) (Sinema Filmi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Seher) (TV Dizisi)

2006 - Gözyaşı Çetesi (Mine) (TV Dizisi)

2006 - 29-30 (Bilge) (TV Dizisi)

2005 - Rüzgarlı Bahçe (Menekşe) (TV Dizisi)

2003 - Serseri Aşıklar (Yeliz) (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Gülnaz 2 ) (TV Dizisi)

Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi
Oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile dünyaevine girdi
Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:44 

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