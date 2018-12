Oyuncu Duygu Sarışın: "'ufak Tefek Cinayetler Zamanında Bitti"

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin zamanında bittiğini belirterek, "Biz tam tadında bıraktık. Ben en azından böyle düşünüyorum. Doğru bir biçimde ve şekilde bitti" dedi.



"İçerde" dizisi ile yıldızı parlayan, "Ufak Tefek Cinayetler" dizisi ile kariyer çıtasını biraz daha yukarıya taşıyan oyuncu Duygu Sarışın, yeni yıla Uludağ'da ailesi ile merhaba diyecek. İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Duygu Sarışın, en son yer aldığı proje olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin çok güzel bir iş olduğunu ifade etti. "Yönetmen, reji ve oyuncu arkadaşlarım açısından bu proje çok iyiydi" diyerek sözlerini sürdüren Sarışın, "Ben kendimi şanslı biri olarak nitelendiriyorum. Benim set zamanlarımda çok şanslıydı" şeklinde konuştu.



Dizinin bitişinin çok ani olmadığının altını çizen Sarışın, "Bazı projelerin zamanı ile ilgili tasarruflar olabilir. Biz tam tadında bıraktık. Ben en azından böyle düşünüyorum. Doğru bir biçimde ve şekilde bitti" dedi.



Bu projenin daha yeni bittiğini, şu an için yeni projeler noktasında görüşmelerin olduğunu vurgulayan Sarışın, "Bu konuda henüz bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdilik bir şey olmayabilir ama sonrasında mutlaka haberiniz olacaktır" şeklinde konuştu.



Ailecek 2019'a Uludağ'da merhaba diyeceklerini kaydeden Sarışın, "Biz ailecek Uludağ'ı seviyoruz. Ailemizle beraber bu yılda yılbaşına burada girelim dedik. Ben board yapmayı seviyorum. Ailemle beraber de uzun yıllardır burada kayak yapıyorum. Uludağ çok keyifli bir yer. Karın burada güzel enerjisi var. Burada huzurluyuz. 2019 yılı ile ilgili dileklerim var. Çok şiddet izlediğimiz bir yıl geçirdik ve bunu normalleştirmeye başladık. Bundan sıyrılalım istiyorum. Eskide olduğu gibi sevgi yaydığımız, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğumuz bir yeni yıl olsun" diye konuştu.



Hayatında biri olup olmadığı sorusuna cevap vermekten kaçınan Sarışın, "teşekkür ederiz" arkadaşlar diyerek sözlerini noktaladı. - BURSA

