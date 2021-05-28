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Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! - Son Dakika

Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

28.05.2021 11:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki başarısıyla bilinen oyuncu Ece Hakim'in, tam burslu kazandığı Harvard Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi. İyi bir derece ile mezun olan Hakim'in başarısı sevenlerini de bir hayli gururlandırdı.

22 yaşındaki oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı. Tam burslu olarak gittiği üniversitede iyi bir dereceyle eğitimini tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da müjdeli haberi verdi.

HARVARD'DAN MEZUN OLDU

Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, mezuniyet fotoğraflarını "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard'a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard'dan mezun oldum!" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu

TEBRİK YORUMLARI YAĞDI

Yasemin Sakallıoğlu, Songül Öden, Müjde Uzman, Ozan Akbaba, Ceren Benderlioğlu ve Hasibe Eren gibi birçok ünlü isim, Hakim'in paylaşımına tebrik yorumları yağdırdı.

KADININ TOPLUMDAKİ YERİYLE İLGİLİ TEZ YAZDI

Hakim, bitirme tezi hakkında ise, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu
Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu
Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu
Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu
Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu
Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu

Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

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Son Dakika Magazin Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! - Son Dakika Magazin


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