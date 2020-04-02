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Oyuncu Eddie Large coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
7 saat önce
78 yaşında hayata veda eden Eddie Large'ın ailesi acı haberi Facebook üzerinden büyük bir üzüntüyle doğruladı.
78 yaşında hayata veda eden Eddie Large'ın ailesi acı haberi Facebook üzerinden büyük bir üzüntüyle doğruladı. Ailesi "Babamız uzun süre kahramanca savaştı" mesajını yazdı.
Ailesinden alınan bilgiye göre hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle Edide Large, hastanede ziyaret edilemedi. Ailesi ve yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:05
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