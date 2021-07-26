Yıllar önce rahmetli İbrahim Erkal'ın Canısı klibinde rol alarak hafızalara kazınan Emine Ün, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra reklam filminde oynayan Ün, yıllara rağmen değişmeyen güzelliği ve fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartmaya devam ediyor.
Oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile adeta abla-kardeş gibi görünen Emine Ün'ün bu sefer de kızkardeşi Duygu gündem oldu. Emine Ün ve Duygu kardeşleri gören sosyal medya kullanıcıları "Sanki ikiz gibiler" ve "İkisi de çok güzel" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu - Son Dakika Magazin