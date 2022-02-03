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OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

03.02.2022 17:22

ÜNLÜ oyuncu Emre Karayel'in tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Öcal Karayel (88), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜ oyuncu Emre Karayel'in tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Öcal Karayel (88), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Karayel'in tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe atkısı atıldı.

Bir süredir Adana'da özel bir hastanede yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören oyuncu Emre Karayel'in babası Öcal Karayel vefat etti. Emre Karayel, aldığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Karayel paylaşımında 'Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Öcal Karayel'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Emre Karayel, yakınları ve bazı arkadaşları katıldı.

'HEPİMİZİ FENERBAHÇELİ YAPTI'

Cenaze namazı öncesi duygularını ifade eden Karayel, babasının bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek 'Babam torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Bir ara gözlerini açtı ve torununu da gördü. Bugün mübarek gün. Allah'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun onu özleyeceğiz. Onun da Fenerbahçe tutkusu vardı. Hepimizi Fenerbahçeli yapan oydu. Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz' dedi.

Öcal Karayel'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Emre Karayel, Fenerbahçe, Medya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OYUNCU EMRE KARAYEL'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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