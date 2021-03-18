OYUNCU EMRE KINAY KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ OYUNCU Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. gününü dolduran, Kınay sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim, panik edilecek bir şey yok." dedi.

51 yaşındaki Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. günün dolduran Kınay video çekerek sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kınay, "Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------Kınay'ın paylaştığı video