Oyuncu Enis Arıkan korona virüse yakalandı

ENİS ARIKAN DA KORONAYA YAKALANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi.

Enis Arıkan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

Enis Arıkan ve yakın arkadaşı Ezgi Mola yaz aylarını birlikte geçirmişti...