Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can (74) son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can (74) son yolculuğuna uğurlandı.



Merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Ömer Can'ın cenazesi, aynı mahalledeki Merkez Cami'ye getirildi.



Ömer Can'ın naaşı, kardeşi Erkan Can ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesine götürülerek Çiçeközü Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

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