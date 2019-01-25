Son Dakika Haberleri: Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can (74) son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Erkan Can'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın, Bursa'daki evinde dün ölü bulunan ağabeyi Ömer Can (74) son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Ömer Can'ın cenazesi, aynı mahalledeki Merkez Cami'ye getirildi.

Ömer Can'ın naaşı, kardeşi Erkan Can ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesine götürülerek Çiçeközü Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Bursa, Ömer Can, Erkan Can, Güncel
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