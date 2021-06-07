Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu - Son Dakika

Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş, şikayetçi oldu

İSTANBUL - Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi. Giydiği tayt yüzünden dayar yediğini iddia eden

Ermiş, görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Sabah karakola gelerek erkek arkadaşından şikayetçi olan Ermiş, "

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19), tarafından darp edildi. Darp edildikten sonraki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ermiş, giydiği tayt nedeniyle dövüldüğünü söyledi. Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Başak Ermiş bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu.

Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ama ben değiştirmedim. Ağzım, dudağım patladı. Yeni yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım 'senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız' demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu'nun ceza almasını istediğini ifade etti.