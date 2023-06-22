Oyuncu Esma Soysal: Oyunculuktan müziğe, spordan sanata yeni yetenek

Oyunculuk kariyerine adım atan Soysal, aynı zamanda müzik, spor ve sanat gibi farklı alanlarda da yeteneklerini sergiliyor.

On parmağında on marifet olan yetenekli güzel, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi gibi köklü kurumlarda eğitimini tamamlamış bulunuyor.

Genç Yaşına Rağmen Çok Donanımlı Bir İsim!

Soysal, genç yaşına rağmen çeşitli reklam filmlerinde adını duyurmuş yetenekli kişilerden. Sektöre adım attığı ilk günden bu yana başarılarının ardı arkası kesilmiyor.

Ortaya çıkardığı yeteneği ve etkileyici performansı ile tüm yapımcıların arana ismi haline geliyor.

Başarılı oyuncu Soysal, Alper Mestçi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Üç Harfliler: Beddua" adlı korku filmiyle de beyaz perde de üzerine düşen payı almış bulunuyor.

Televizyon dünyasında da çok önemli projelere imza atan güzel oyuncu; "Savaşçı" dizisindeki Başak Assubay karakteri ile tüm izleyicilerin kalbinde taht kurmuş durumda.

Bir döneme damgasını vurmuş olan "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Adını Sen Koy" gibi özel yapımlarda aldığı görevleri başarıyla üstlenen Soysal, alanında kendini ispatlamış önemli kimliklerden.

Sinemanın gizemli dünyasında da kendine yer bulmayı başararak; "Üç Harfliler: Beddua" filminde Burcu karakteri ile işinin hakkını fazlasıyla vermekte olan bir isim.

O Sadece bir Oyuncu Değil! Aynı Zamanda bir Sanat Aşığı!

Esma Soysal'ın sanatsal yetenekleri ve ilgi alanları sadece oyunculukla sınırlı değil. at binme konusunda ustalarına taş çıkarır nitelikte bir beceriye de sahip.

Güzel fiziği, estetik duruşunun yanı sıra sporsal faaliyetlerdeki özellikleri ile de tanınmaya değer bir isim.

Boş zamanlarında at binme keyfiyle huzur bulan şirin oyucu, müziğe de aşık bir kişilik. Soysal, piyano çalma konusunda yetenekli hünerlere sahip isimlerden.

Ender rastlanan donanımlı ünlülerden biri olan bu genç yetenek, melodilere olan düşkünlüğü ile yakından tanınıyor.

Hem Güzel Hem Sporcu!

Esma Soysal'ın ilgi duyduğu bir diğer alan ise spor. Güzel oyuncunun bilinmesi gereken diğer bir özelliği de sıkı bir boks düşkünü olduğudur. Fiziksel gücünü arttırmak ve daha kendinden emin adımlarla hayata tutunabilmek maksadıyla Boks sporuna gönül veriyor.

Sosyal Medya Yönetebilme Becerisi de Bir Hayli Yüksek!

Sosyal medya platformlarında da etkileyici bir varlığı olan Esma Soysal, geniş bir takipçi kitlesiyle gözler önüne çıkıyor.

Paylaştığı aktif içeriklerle takipçileriyle sıcak bir etkileşim kuruyor. Kendine ait deneyimleri her fırsata takipçilerine aktarmayı amaç edinen başarılı yetenek. Sosyal medya yönetme becerisi ile dikkatleri üzerine çekebiliyor.