Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert cevap...
18.11.2020 14:07
Bu haberlerin ardından Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Şimdiye kadar bana sorulan hiç bir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi terbiyesizce buldum. Yine sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım-ki soran arkadaşlara cevap da verdim.
Bu haberlerin ardından Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
Şimdiye kadar bana sorulan hiç bir soruyu cevapsız bırakmamış biri olarak bu haberi terbiyesizce buldum. Yine sorma nezaketinde bulunsaydınız yine cevapsız bırakmazdım-ki soran arkadaşlara cevap da verdim.
Haberiniz yalandır.
Daha gerçek ve emin olduğunuz haberleri gündeme getirmeniz dileğiyle
Sevgiler
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