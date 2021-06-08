Oyuncu Ezgi Mola'nın, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan sanığa hakaret davası dosya üzerinden görülecek - Son Dakika

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince dosya üzerinden karara bağlanacak.

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mola hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen dosya, basit yargılama üzerinden karara bağlanacak. Mahkeme Mola'dan 15 gün içerisinde yazılı savunma isteyecek.

Olay

Mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanıştığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Er, 16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunmuş ve iki gün sonra kaybetmişti. Er'in ölümünün ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Sanık Musa Orhan'ın tutuklu yargılanmasına yönelik talep, ilk kez hakim karşısına çıktığı 16 Ekim 2020'deki duruşmada reddedilmişti.

Oyuncu Ezgi Mola, Orhan'ın tutuklanmasına yönelik sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.