Oyuncu Ezgi Mola'ya hakaret suçundan ceza kararının gerekçesi açıklandı

"Nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçesinde, Mola'nın 27 Ağustos 2020'de, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Mola'nın bu paylaşımıyla Musa Orhan'ı hedef aldığı vurgulanan gerekçede, oyuncunun dava konusu paylaşımı yaptığı tarihte, başka bir davanın sanığı Orhan'ın suçlu olup olmadığı konusunda henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı bildirildi.

Ezgi Mola'nın paylaşımında kullandığı ifadeleriyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiği belirtilen gerekçede, oyuncunun, hukuken sövme eyleminde bulunduğu aktarıldı.

Gerekçede, sanık avukatlarının savunmalarında, katılan tarafından oluşturulan haksız bir fiile tepki amacıyla dava konusu paylaşımın yapıldığı, sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan "Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir." hükmünün uygulanmasının istendiği ancak katılan Orhan'ın, sanık Mola'ya yönelik bir eylemi olmaması nedeniyle bu maddenin uygulanmadığı bildirildi.

Olay

Mağdur İpek Er (18), 7 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, daha önce sosyal medyada tanıştığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Er, 16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunmuş ve 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Er'in ölümünün ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Musa Orhan'a, yargılandığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince, cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Oyuncu Ezgi Mola da Orhan'ın tutuklanmasına yönelik sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.

Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımıyla ilgili "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde "basit yargılama" usulüyle görülen davada Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 lira) çarptırılmıştı. Mola'nın avukatları karara itiraz ederek, genel hükümlere göre yargılama yapılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine genel hükümlere göre Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 24 Mayıs'taki karar duruşmasında, oyuncu Ezgi Mola, hakaret suçundan 87 gün karşılığında 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı. Paranın 4 eşit taksitte ödenmesine hükmedilerek, kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.