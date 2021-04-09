Oyuncu Ezgi Şenler: İlişkide yalan sevmem - Son Dakika

Oyuncu Ezgi Şenler: İlişkide yalan sevmem

09.04.2021 08:58
Oyuncu Ezgi Şenler: İlişkide yalan sevmem, System.String[]

Oyuncu, çocukken yabani, utangaç ve içine kapanık olduğunu söyledi: "Ancak bir şey istediği zaman konuşan, hiçbir şeyini paylaşmayan klasik tek çocuk triplerim varmış.

Oyuncu, çocukken yabani, utangaç ve içine kapanık olduğunu söyledi: "Ancak bir şey istediği zaman konuşan, hiçbir şeyini paylaşmayan klasik tek çocuk triplerim varmış. Ama yaşla birlikte hepsi değişti. Bütün bu özellikler tersine döndü." Şenler, oyunculuktaki kırmızı çizgilerini ise şöyle anlattı: "'Asla' demekten çok hoşlanmıyorum. Ne zaman 'asla' desem o şeyi yaparken buluyorum kendimi. Yılanlı olan bir sahne gelmesin ne olur... Fobim var. Ama belli olmaz gelirse aşarım belki."

Oyuncu, aşkta enerji ve çekime inandığını söyledi: "Tek bir duygu söylesem, o duyguya sahip olan çok insan var. Ama enerjimizin tuttuğu kişi bambaşka oluyor tabii. Aşk bu aralar hayatımda ilk üçe girer. İlişkide yalana ve merhametsizliğe tahammülüm yok." Şenler, kadınlara ise şu öğüdü verdi: "Kadınlara her zaman cesaretli olmalarını, korkmadan, sağlam adımlarla ve en önemlisi kendilerine güvenerek hayallerinin peşinden gitmelerini söylerim. Asla yalnız olmadıklarını unutmadan ve özgüvenle... İnanmak başarmanın yarısıdır."

Oyuncu Ezgi Şenler: İlişkide yalan sevmem

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oyuncu Ezgi Şenler: İlişkide yalan sevmem - Son Dakika Magazin


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