Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: "Bu sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: 'Bu sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı' - Son Dakika Magazin

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy: "Bu sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı"

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "evde kal" çağrısına destek veren isimlerden biri de Atasoy oldu.

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy:

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "evde kal" çağrısına destek veren isimlerden biri de Atasoy oldu.  Uyarıların yapıldığı ilk günden itibaren evde kaldığını aktaran başarılı oyuncu, virüsten korunmak için evde kaldığı süreci nasıl geçirdiğini, deneyim ve tavsiyelerini  anlattı.


Oyuncu Atasoy, salgına karşı uzmanların uyarılarını dikkate aldığını ve çevresine de uygulatmaya çalıştığını dile getirerek, "Evde kalıyorum, sadece kendi sağlığım için değil, çevreme duyduğum hassasiyetten dolayı da. Ben zaten senelerdir evde kalan, işini bitirip evine gelen birisiydim. Onun için işlerimi evimden online olarak devam ettiriyorum." diye konuştu.


Çevresinde yardıma ihtiyaç duyan yaşlıları da takip ettiğini ifade eden Atasoy, şöyle devam etti: "Bunu sadece kendimiz için değil, birlik duygusunu harekete geçirmek için de bir fırsat olarak görebiliriz. Bizler için aslında sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı. Çünkü psikolojimizi ve insaniyetimizi ne kadar yüksek tutarsak, bu virüsle başa çıkma noktasında o kadar güçlü oluruz."


"Güne duayla başlıyorum"


Fadik Sevin Atasoy, her güne dua ederek başladığının altını çizerek, "Günü iyi geçirebilmek için, kendim ve memleketim için güne duayla başlıyorum. Bu, kişinin kendiyle olan iç konuşması da olabilir. Sonrasında ise bir yoga eğitmeni de olduğum için benim zaten günlük yaptığım bir ritüelim var. Aslında virüs, benim hayatımda çok bir şeyi değiştirmedi." dedi.


Evdeki ilk günlerinde uzaktan eğitimle reklamcılık, pazarlama, yaratıcı liderlik ve yönetmenlik alanında dersler aldığını vurgulayan sanatçı, bu süreçten altın bileziklerle çıkmak istediğini belirterek, "Bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Atlattıktan sonra da kendimi nasıl donatmışım, güçlendirmişim onun planını yapıyorum. Evde yapacak çok iş var. Yeterki insan istesin. Bahar temizliği yapmak için şahane bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.


Yaşananlara rağmen Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun birçok ülkeden çok daha iyi olduğu yorumunu yapan Atasoy, şunları kaydetti: Ne kadar aklıselim davranırsak kısa süre içerisinde buradan avantajlı şekilde çıkmış olabiliriz. Yapamadıklarımızı yapabilme, 'seni seviyorum' diyemediklerimize 'Seni seviyorum, iyi misin' diyebilme şansını yakaladığımız bir dönem bu. Bize verilmiş bir hediye aslında."


"Topluma örnek ve yönlendirici kişiler olmamız lazım"


Ünlü oyuncu, ailesiyle ve arkadaşlarıyla WhatsApp üzerinden haberleştiğini, aynı zamanda evi ofise çevirerek çalışmalarını yürüttüğünü anlatarak, "Kesinlikle gerekmedikçe sokağa çıkmıyorum. Yapacak çok işim var. Stok yapmıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Yiyeceğim şeyler sınırlı. Bizim geleneğimizde stoklamak, talan etmek de yoktur, bize böyle öğretildi. Benim stoklayacağım bir şeye gerçekten birinin ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla günde bir defa market için çıkıyorum ve o günlük ihtiyacım olanı alıyorum." şeklinde konuştu.


Sosyal medyadaki takipçileriyle yoga çalışmaları da yapacağını belirten Fadik Sevin Atasoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Topluma örnek ve yönlendirici kişiler olmamız lazım. Bu süreçte en önemlisi uzmanlarımızı dinlemek, onlar ne söylediyse yapmak ve mümkün olduğunca zihnimizi geliştirecek, sağlamlaştıracak, güçlendirecek enformasyonu izlemek gerekiyor. İzleyeceğimiz, zihnimize dolduracağımız besinler de çok önemli. Çünkü insanlar durup dururken kendilerini psikolojik olarak hasta ediyor. Ben de bir yazar, çizer olarak bu konuda insanlara nasıl hizmet verebilirim diye sorguluyorum."


Ünlü oyuncu ayrıca kaleme aldığı "Fadik ve Kırmızı Bavul" adlı kitabı bu süreçte kendi sesinden "Storytel" uygulamasından takipçilerinin dinleyebileceği bilgisini verdi.


Sanatçı, konuşmanın sonunda, "Birlikte daha güzel günler görebilmek için sağlıkla yaşamı kutlayabilmek için 'Evde Kal Türkiye'. Sen evde kaldığın sürece biz birlikteyiz." uyarısında bulundu.

Fadik Sevin Atasoy, Sağlık Bakanlığı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:34 

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