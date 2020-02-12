Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

14 dakika önce

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti, System.String[]

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.

ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU

Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.

Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.

Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı nüksetti

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:23 
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