Oyuncu Fatma Girik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu Fatma Girik, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu Fatma Girik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Oyuncu Fatma Girik, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Fatma Girik, AA'nın

Oyuncu Fatma Girik, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Girik, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Girik, haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fatma Girik, yaptığı açıklamada, oylamada yer alan fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi.

Böyle bir konuda hiçbir zaman jüri olmak istemediğini belirten Girik, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Hangisini seçeceğimi şaşırdım ve çok zor karar verdim. Genelde insan fotoğraflarına oy verdim. İncelediğim fotoğrafların her biri özenle ve emek harcanarak çekilmiş. Belli ki çok çalışmışlar, aramışlar, beklemişler ve çekmişler." diye konuştu.

Hüseyin Yıldız, Fatma Girik, Halil Fidan, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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