Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi

Uzun bir süre şarkıcılık yapan Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olduktan sonra Camdaki Kız'da başrolü oynamak için teklif aldı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide rol alan yakışıklı oyuncu, yıllar önce birlikte çalıştığı Ajda Pekkan ile bir araya geldi.
Camdaki Kız'ın son bölümünü Ajda Pekkan'la birlikte izleyen Feyyaz Şerifoğlu o anlarda çekilen fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı. Şerifoğlu, Pekkan ile pozuna "Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız" notunu ekledi.
Süper star Ajda Pekkan da Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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