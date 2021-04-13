Oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna katıldı

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile takip edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'de geçtiğimiz haftalarda bir veda yaşandı. İlk bölümden bu yana dizide başrol oynayan İbrahim Çelikkol rol gereği diziden ayrıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen diziye Gülcan Arslan'ın ardından bir oyuncu daha dahil oldu.

İNTİKAM ALACAKLAR

Bu zamana kadar birçok yapımda rol alan Fırat Doğruloğlu, dizide Tarık karakterini canlandıracak. Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor. Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. Tarık ve Nesrin'in planları ise henüz bilinmiyor.

FIRAT DOĞRULOĞLU KİMDİR?

Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol aldı.