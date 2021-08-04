Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay, Türkiye'yi etkisi altına alan yangınlara sessiz kalamadı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara Furkan Kızılay ve arkadaşları da geldi.

"ESAS İŞİ YAPAN EKİBE DESTEK OLUYORUZ"

Furkan Kızılay'ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul'a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, "Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca.