Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı

Yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala konuşulmaya devam eden Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü, 2017 yılında 13 yıldır birlikte olduğu tiyatrocu Gökhan Mete ile evlenmişti. Önceki akşam arkadaşlarıyla Türbükü'ndeki bir mekana giden oyuncu çift, alkolün dozunu kaçırınca gece olaylı bitti.

EĞLENDİĞİ ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

Mete, gecede kendilerine eşlik eden arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Tartışma büyüyünce yumruklu kavgaya dönüştü. Ayşe Kökçü ise küfürlerin havada uçtuğu kavgayı ayırmaya çalıştı.

MUHABİRİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Kökçü'nün sakinleştirmekte güçlük çektiği Gökhan Mete, fotoğraflarını çeken gazetecilere de tepki gösterdi. Bir muhabirin boğazına sarılan Mete, bununla da yetinmeyerek eline aldığı taşı basın mensuplarına atmaya çalıştı.

Bir tanıdıkları, aracıyla gelerek üç ismi olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Kavga ettiği arkadaşı araca hemen binse de, Mete'nin ikna olması uzun sürdü.