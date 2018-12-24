Oyuncu Göksal Kaya, Atatürk'ün Emir Erinin Mezarını Ziyaret Etti

ATATÜRK'e benzerliğiyle tanınan sinema ve tiyatro oyuncusu Göksal Kaya, memleketi Ardahan'da büyük ilgiyle karşılandı.

ATATÜRK'e benzerliğiyle tanınan sinema ve tiyatro oyuncusu Göksal Kaya, memleketi Ardahan'da büyük ilgiyle karşılandı. Kaya, Ulu Önder'in emir eri olduğu belirtilen Celal Tunuz'un mezarını ziyaret etti.



Memleketi Ardahan'a gelen Göksa Kaya, Sevdamız Ardahan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pehlivan ve üyeleri ile birlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Cephesi'nde çekilen fotoğrafında, hemen sağında duran emir eri Celal Tunuz'un merkez Çetinsu köyündeki mezarını ziyaret etti. Burnunda tüten Ardahan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kaya, "Üç gündür memleketimiz Ardahan'dayız. Hemşehrilerim, köylülerim ve arkadaşlarımla sohbet edip, güzel vakit geçiriyoruz. Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ile tanıştık. Bize Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda yanında yer alan koruması Celal Tunuz'dan bahsetti. Ardahanlı ve mezarının burada olduğunu duyunca, ziyaret edip Fatiha okumak istedik. Çünkü bu ülkede huzurlu ve rahat yaşıyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Değerlerimizi kaybetmemek lazım. Değerlerimize sahip çıkmak lazım. Allah rahmet etsin, Celal Tunuz da bizim değerlerimizden biridir. Bizlere bu imkanı veren Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Dernek Başkanı Levent Pehlivan ise "Celal Tunuz rahmetli Paşamızın yaverliğini yapmış ve rahmete kavuşmuş bir hemşehrimizdir. Ardahanlı Göksal Kaya da değerlerimizden Atatürk'e benzerliğinden dolayı bizleri onore etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Göksal Kaya, eşi Handan Sarıhan Kaya ve Sevdamız Ardahan Derneği Yönetim Kurulu üyeleri birlikte Celal Tunuz'un mezarı başında Fatiha okudu.



CELAL TUNUZ KİMDİR?



Çanakkale Savaşları'nda bizzat cephede düşmana karşı savaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emir eri olduğu belirtilen Celal Tunuz, 4 yıl askerlik yapmıştır. Posof'un Hevat köyünden (Aşık Üzeyir köyü) olan Tunuz, daha sonra Ardahan'ın Çetinsu köyüne göç etmiştir.



- Ardahan

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