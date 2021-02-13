Oyuncu Gönül Nagiyeva'dan "İstanbul" şarkısı - Son Dakika

Diriliş Ertuğrul dizisinde Almıla Hatun karakterini canlandıran oyuncu Gönül Nagiyeva, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "İstanbul" adlı single çıkardı.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nagiyeva, parçayı 14 Şubat Sevgililer gününde, yalnız kalanlar için bestelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"14 Şubat gününe özel olarak birçok etkinlik yapılıyor, ben istedim ki bugün kendini yalnız hissedenlerin duygularına tercüman olacak bir çalışma yapalım. Bu kapsamda yalnızlığı, İstanbul'a sorduk. Unutmamamız gereken bizlere acı veren duyguların paylaştıkça azalacağıdır. Hüzünlü bile gözükse, insanın hissettiği duyguların şarkıya dökülmüş ve melodi ile birleşmiş halinin dinlenmesinin insana iyi geldiğini düşünüyorum."

Söz ve müziği Gönül Nagiyeva'ya ait olan şarkının düzenlemesini Ahmet Öztürk, müzik direktörlüğünü Tolga Şekerci yaparken, yönetmenliğini Gülşen Aybaba üstlendi.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'da birçok dizi ve film projesinde yer alan sanatçı, daha önce "Düşünme" adlı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu.