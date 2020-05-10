Oyuncu Gülnihal Demir: Hep beraber bu illeti yeniverecez - Son Dakika

MUĞLALI sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir (67), 50 gün sonra sokağa çıktı. Oyuncu Demir, yöresel şive ile "Koronavirüsü hep beraber yenivercez. Azcık daha sabredelim, tedbirli oluverelim" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar pazarda alışveriş yaptı, parklarda oturdu ve yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı. Dizi oyuncusu Gülnihal Demir, 50 gün sonra sokağa çıkmanın mutluluğun yaşadı. 4 saatlik zamanını parkta oturarak geçiren Demir, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Sevgili Moğlalı hemşerilerim nahalsınız, eyisiniz de mi? Beni soracak olursanız iç güveysinden halliceyim. Bu korona illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Emme koronavirüsü, bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha az geçiripduru. Bugünler de geçiverecek. Tedbirli oluverelim. Azcık daha sabredeverelim. Bu koronavirüs illetini hep beraber yenivereceğiz" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ NEFES ALMAMIZ İÇİN İZİN VERDİ'

Demir, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak 65 yaş altındakilere 4 saatliğine sokağa çıkamama çağrısı yaptığını ve biz 65 yaş üstü büyükleriniz dışarı çıkıvereceğiz, sizler evde oturagoyun" dediğini hatırlatıp, "Benim ettiğim o çağrıya da kayıtsız kalagoymadınız, sağ olun. Sizler zaten sosyal mesafeyi koruyarak hep dışarılarda gezipdurusunuz. Devletimiz bugün 65 yaş üstü olan bizlere, bir nefes alabilmemiz için izin verdi. Sizler de anlayış gösteriverdiniz, 4 saat evlerinizde oturagoydunuz ve sokakları bizlere bırakıverdiniz. Teşekkür ederim" diye konuştu.