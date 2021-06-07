Üye Girişi
Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim' - Son Dakika

Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim'

07.06.2021 09:44
Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim', System.String[]

'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterini canlandıran 26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali'nin başı uzun zamandır E.H. ile dertte.

'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterini canlandıran 26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali'nin başı uzun zamandır E.H. ile dertte. Oyuncu E.H.'nin kendisini 5 yıldan beri takip ettiğini ve sürekli cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini söyledi.

Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen takıntılı hayranının tacizlerine devam ettiğini belirten oyuncu, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Tacizcisinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim'

Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali şu mesajı paylaştı;

'2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun. Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağıza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin. Kullandığın bütün sahte hesapların aynı telefon ve bilgisayardan yapıldığı resmen ispat edildi, hepsinin sana ait olduğu resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım ve birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim.

Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim'

Toros Dağları, Sosyal Medya, Taciz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti 23:42 Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi 23:22 'Futbolda şike kumpası' davasında kritik isimler yüzlerce yıl hapse mahkum edildi Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu 22:06 Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi         
23:44
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncu Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte! 'Beni rahatsız etmeye devam edersen seni ifşa ederim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement