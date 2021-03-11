Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı - Son Dakika

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı

11.03.2021 15:57
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı, System.String[]

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve müşteki katılmadı. Sanıkların avukatı ve müşteki Hakan Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe ise duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı Yurttepe, olayın toplumda infial yarattığını savundu.

Müvekkillerinin doğum gününden sonra gittikleri otelde başlarına gelen olay nedeniyle unutulmayacak bir gün yaşadıklarını anlatan Yurttepe, "Sanık Denizhan Vural, ilk andan itibaren müvekkilimin ayağına vurup sataşmaya başlamıştır. Müvekkiller, sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe sanıklar galeyana gelmişlerdir. Aynı zamanda siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir. Üst sınırdan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanıklardan Mahsar Algül'ün avukatı, müvekkilinin yaralama eylemi olmadığını, tarafları sakinleştirmeye çalıştığını ifade ederek, "Müvekkilin sabıkası yoktur. Kendisi özel harekatçıdır. Yaşanan bu olaya profesyonelce yaklaşmıştır. Beraatini istiyoruz." dedi.

Sanıklar Denizhan Vural ve Erdal Gökçe'nin avukatı ise olayda bir atışma ve devamında kavga olduğunu, müdahil Elif Yılmaz'ın küre ile yaralanmasının aslında bir kaza sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Sanık avukatı, "Kavga anında iradeler zayıflar. Müvekkil haksız tahrik altında kalarak Hakan Yılmaz'ı yaralamıştır. Elif Yılmaz'a yönelik hiçbir eylemde bulunmamıştır. Ayrıca küre silah olarak sayılmamalıdır. Küre hafif bir plastik cisimdir." ifadelerini kullandı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Denizhan Vural'ı, Hakan Yılmaz'a karşı "basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığı müşteki Elif Yılmaz'a karşı "basit yaralama" suçundan 4 ay ve "hakaret" suçundan 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Erdal Gökçe'yi Hakan Yılmaz'a karşı "basit yaralama" suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptıran ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın Elif Yılmaz'a yönelik "basit yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklar Erdal Gökçe ve Mahsar Algül'ün "hakaret", sanıklar Gökçe, Algül ve Vural'ın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Denizhan Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı - Son Dakika


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