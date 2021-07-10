ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle alkış toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz etmeye devam ediyor.
Dizisi sezon finalini yapan oyuncu, tatil ve çekimlerini de buna göre ayarlamaya başladı. Tatile ara vererek bir kıyafet markası için poz veren oyuncu, kasığına kadar çıkan yırtmaçlı elbisesiyle görenleri büyüledi. Oyuncunun düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor - Son Dakika Magazin