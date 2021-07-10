Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle alkış toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz etmeye devam ediyor.

YIRTMACIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Dizisi sezon finalini yapan oyuncu, tatil ve çekimlerini de buna göre ayarlamaya başladı. Tatile ara vererek bir kıyafet markası için poz veren oyuncu, kasığına kadar çıkan yırtmaçlı elbisesiyle görenleri büyüledi. Oyuncunun düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak pozlar...