Üye Girişi
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor - Son Dakika

Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor

10.07.2021 07:35

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, bir çekim için kasığına kadar yırtmacı olan elbise giyerek kamera karşısına geçti. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle alkış toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz etmeye devam ediyor.

YIRTMACIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Dizisi sezon finalini yapan oyuncu, tatil ve çekimlerini de buna göre ayarlamaya başladı. Tatile ara vererek bir kıyafet markası için poz veren oyuncu, kasığına kadar çıkan yırtmaçlı elbisesiyle görenleri büyüledi. Oyuncunun düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak pozlar...

Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor

Bir Zamanlar Çukurova, Instagram, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belediye başkanının olaylı gecesi sadece komisere hakaretle kalmadı: Varsa devlet gelsin buraya 02:33 Belediye başkanının olaylı gecesi sadece komisere hakaretle kalmadı: Varsa devlet gelsin buraya Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi 01:19 Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Abla ve kardeşin yaşadıklarını öğrenen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına boğuldu         
08:17
Madde bağımlısı genç, sevgilisiyle kendisini evine kilitledi! Özel harekat polisleri rehine kadın için operasyon düzenledi Madde bağımlısı genç, sevgilisiyle kendisini evine kilitledi! Özel harekat polisleri rehine kadın için operasyon düzenledi         
02:24
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 08:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement