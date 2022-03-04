Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni - Son Dakika
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Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni

04.03.2022 15:15
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni

Hami YEŞİLYURT / OYUNCU Hüseyin Elmalıpınar, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hami YEŞİLYURT/ OYUNCU Hüseyin Elmalıpınar, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Elmalıpınar, için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için bugün öğle vakti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Cemevindeki törenin ardından Elmalıpınar, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın sevenlerine sabır dileyerek, "Üzüntülüyüz. Hüseyin kardeşimle dertleşme imkanımız olmuştu. İstanbul'umuzun önemli bir sanatçısıydı. Hayatı boyunca dik bir duruşu vardı. Sanat camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.

"KEŞKE ONUN HAKKINI BU KADAR YEMESELERDİ"Oyuncu Abidin Yerebakan, "Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor" dedi.

"BİRLİKTE ÇOK ROL ALDIK"

Oyuncu Ahmet Talay, "Rabbim rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan cennetin yolculuğuna Allah onu kabul eder inşallah. Hüseyin kardeşimle birlikte çok rol aldık, erken gidenlerden oldu. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. Oyuncu Mekin Sezer ise "Beraber çalışmıştık, çok ince ruhluydu. Başımız sağ olsun" dedi.


Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni - Son Dakika


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