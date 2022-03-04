Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi - Son Dakika
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Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi

04.03.2022 17:33

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendiİSTANBUL Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi

İSTANBUL Oyuncu Hüseyin Elmapınar için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Elmapınar'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Törene katılan oyuncu dostları ise camianın vefasızlığına sitem etti.

Kolpaçino ve Ezel gibi birçok önemli projede rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, dün Şişli'deki mahallesinde yürürken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Elmalıpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etmişti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Elmalıpınar'ın birkaç oyuncu dostu da katıldı. Elmalıpınar'ın oyuncu dostları camianın vefasızlığına sitem ederken, Kolpaçino kadrosundan yalnızca iki kişinin törene geldiği görüldü.

"Hayatı boyunca da Hüseyni bir duruşu, ifade eden bir kardeşimizdi"

Cenaze törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Hüseyin kardeşimizle özellikle Firuzağa'daki bir pastanede, özellikle pandemi döneminde birkaç defa karşılaşıp sohbet etme, dertleşme imkanımız olmuştu. Önemli bir sanatçıydı. Bu toprağın insanıydı. Güzellikleriyle var oldu. Üzüntülüyüz. Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun, ülkemizin önemli bir insanını kaybettik. Hayatı boyunca da Hüseyni bir duruşu, dik ve sağlam duruşu ifade eden bir kardeşimizdi. Başta annesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine rabbim sabır versin. Milletimizin, sanat camiamızın başı sağ olsun. İnşallah Allah bizi cennetinde buluşturur. Başımız sağ olsun" dedi.

"Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi"

Hüseyin Elmalıpınar'ın hak ettiğini alamadığını, hakkının yenildiğini söyleyerek sitemde bulunan Abidin Yerebakan, " Hüseyin Elmalıpınar, Türkiye'de ender yetişen, doğru aktörlerden biriydi. Her şeyden önce doğru, mükemmel bir insandı. Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi. Birçok işte parasını alamadığını, mağdur edildiğini biliyorum. Küçücük bir rolü bile çok büyük bir hale getirebilen bir oyuncuydu ama hiçbir zaman hak ettiğini alamadı, vermediler. O da meseleye insanlık açısından baktı. Ben olsam bir kuruş bile bırakmam ama o öyle değildi. O, mahşerde hesap sorulacağına inananlardandı. Bu şekilde ahirete intikal eden bütün sanatçı abilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Allah onu cennetin yolculuğuna kabul eder İnşallah"

Elmalıpınar'ın oyuncu dostlarından Ahmet Talay, "Rabbin rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan Allah onu cennetin yolculuğuna kabul eder İnşallah. Yaşantımız boyunca güzellikler hep bizi helak eder. Sonunun ölüm olduğunu düşündüğü için hayatın da var oluş ve ölüm arasındaki yaşantısında Hüseyin kardeşimiz ile epey bir süre beraber görüntü verdik. O da erken gidenlerden oldu. Allah'tan bu dünyadaki yaşantısında olduğu gibi öbür dünyadaki yaşantısını da güzelleştirmesini, cennete yolculuğunu nail eylemesini isteriz" şeklinde konuştu.

"Bize yakışan bu önemli günde onun yanında olmak"

Sektördeki vefasızlığa sitemde bulunan Volkan Başaran ise, "Çok değerli bir ağabeyimizdi. Bize de yakışan eş ve dostları olarak bu önemli günde onun yanında olmak. İnşallah oyuncu arkadaşları ve o medya kuruluşundaki değerli patronları da burada görmek isteriz. Çünkü insanlar hayattayken onların yanında olmak önemli olduğu kadar bu acı günlerinde de onlara sahip çıkmak lazım. Son görevimizi yapmaya geldik. Rabbim tüm ölmüşlerimize ve kendisine tekrardan rahmet etsin. Tüm sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Sizlere de geldiğiniz, unutmadığınız ve unutturmadığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Çok ince ruhlu bir kişiliği vardı"

Hüseyin Elmalıpınar'ın çok ince ruhlu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Mekin Sezer de, "Diyecek çok bir şey yok. TRT'de Hüseyin Ağabey ile beraber çalışmıştık. Çok ince ruhlu, çocuk kalbini hepimize gösteren bir kişiliği vardı. Başımız sağ olsun. Bunca insan, bunca kalabalık burada onun için toplandı. Üzgünüz" dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın cenazesi, Okmeydanı Hacı Bektaş-i Veli Cemevinde gerçekleştirilen törenin ardından, defnedilmek üzere Ankara'ya doğru yola çıkarıldı.

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için tören düzenlendi - Son Dakika


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