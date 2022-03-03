Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar vefat etti

03.03.2022 14:35
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar vefat etti

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, 51 yaşında hayatını kaybetti.

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen sanatçı, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Elmalıpınar, oyunculuğa Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı.

Ünlü aktör, 2007 yılında "Kutsal Damacana", 2009'da "Kolpaçino" filminde rol aldı.

Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalıpınar, "Kurtlar Vadisi" dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı "Çalgı Çengi" filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Hüseyin Elmalıpınar, Çocuklar Duymasın, Kurtlar Vadisi, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar vefat etti - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:41:30. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement