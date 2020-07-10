Oyuncu İbrahim Büyükak eşi ile Çeşme'de tatilde - Son Dakika

Oyuncu İbrahim Büyükak eşi ile Çeşme'de tatilde

Oyuncu İbrahim Büyükak eşi ile Çeşme'de tatildeÜNLÜ sinema ve tiyatro oyuncusu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapıp, yılın yorgunluğunu atıyor.

Oyuncu İbrahim Büyükak eşi ile Çeşme'de tatilde

ÜNLÜ sinema ve tiyatro oyuncusu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapıp, yılın yorgunluğunu atıyor.

Koronavirüs salgının ardından girilen normalleşme sürecinin ardından İzmir'in turizm cenneti ilçesi tatilcileri ağırmaya başladı. Bir çok ünlü isminde tercih ettiği Çeşme'de tatil yapanlar kervanına sinema ve tiyatro oyuncusu İbrahim Büyükak ve eşi psikolog Nurdan Beşen de katıldı. Koronavirüs salgını sürecinde evde olduklarını belirten İbrahim Büyükak, "Koronavirüs günleri işe yaradı mı göreceğiz. Yeni projelerim var. Bir sinema filmi bir de dijital platform için yapacaklarım var. Eşim rol almayacak ancak mesleği gereği psikolojik destek verecek" dedi.

İbrahim Büyükak, İzmir, Çeşme, Magazin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Oyuncu İbrahim Büyükak eşi ile Çeşme'de tatilde - Son Dakika Magazin
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