Oyuncu İbrahim Çelikkol'dan takdir toplayan hareket! Alevlerin içine hortumla daldı

Türkiye, sahil kıyılarındaki orman yangınlarına kilitlenirken, 82 milyon yangınlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Alevlerin termik santrallere yaklaşması vatandaşları korkuturken, akşam saatlerinde bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, üzülerek alevlerin termik santralle yüz yüze geldiğini söylemek zorunda olduğunu paylaştı.

İbrahim Çelikkol

İBRAHİM ÇELİKKOL DA DESTEK VERDİ

Tokat'ın açıklamalarının ardından gözler termik santral bölgesinden gelecek habere çevrildi. Ören'de alevlerin daha fazla yayılmaması için mücadele edenlerin arasında tanıdık bir isim de vardı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ünlü ismi İbrahim Çelikkol, eline aldığı dev hortumla alevlerin arasına daldı. Çelikkol'un bu görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Çelikkol'a destek yağdı.

İşte sosyal medyada Çelikkol hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları: