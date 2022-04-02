Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi

02.04.2022 13:22
Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi

Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı "Eda Hanım" dizisiyle 1992'de oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınıyordu.

Usta oyuncunun oğlu Behlül Gündoğan, törende yaptığı konuşmada, babasının hayatını sanata, tiyatroya, ailesine ve dostlarına adayan bir insan olduğunu dile getirdi.

"Babam, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini"

Behlül Gündoğan, babasının kendisini sanatla iç içe yetiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben bu sahnede, bu kuliste oturduğunuz koltuklarda büyüdüm aslında. Sanatı hep toplumu değiştirmek, toplumu daha ileriye götürmenin bir aracı olarak yorumladı ve bize de bunu aktarmaya çalıştı. Bana hep şöyle söylerdi, 'Oğlum para kazanmak için bir meslek seçme. Asıl gayen para kazanmak olmasın, insan kazanmak olsun.' Babam, bütün hayatı boyunca insan kazanmaya, insanlara yararlı olmaya, insanları değerli hissettirmeye adadı kendisini. Kendisine oyuncu demez, 'ben tiyatro sanatçısıyım' derdi."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise usta oyuncuyla "Üzgünüm Leyla" dizisinde karı-koca rolünü oynadıklarını, Gündoğan'ın çok düşünceli ve zorluklar karşısında dik duran bir insan olduğunu söyledi.

İbrahim Gündoğan'ın tiyatro için nefer olan, Şehir Tiyatrosu için gayret gösteren çok değerli birisi olduğunu anlatan İşsever, "Ben gerçek bir dostumu kaybettim bugün. Çok çok üzgünüm. Söyleyecek hiçbir kelime bunu karşılayamaz. Uzun zaman sonra karşılaşılsa bile devam eden dostluklar vardır, bizimkisi öyle bir dostluktu. En önemlisi sansürsüz konuştuğum bir dostumu kaybettim. Bu kadar ince, bu kadar hassas, bu kadar düşünceli insan bulmak dost olarak çok zor. Gittiğin yerde çok iyi karşılanacağını biliyorum. Çocukların da bize emanettir." ifadelerini kullandı.

Törende, İbrahim Gündoğan'ın yakın dostları tiyatro sanatçıları Uğurtan Atakan, Ali Yaylı, Tarık Şerbetçioğlu, Mehmet Esatoğlu ve Ali İhsan Bozdemir de konuşma yaptı.

Gündoğan'ın cenazesi bugün öğle vakti Göksu Peksimetçi Salihağa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'da 1959'da dünyaya gelen usta oyuncu, aralarında "Ruhsar", "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Lale Devri", "Kuzey Güney" ve "Kurt Kanunu"nun da olduğu çok sayıda yapımda rol aldı.

Gündoğan, en son yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Ya İstiklal ya Ölüm" dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.

Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi
Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi

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Kaynak: AA

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