Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı

02.04.2022 15:52
Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Şehir Tiyatroları oyuncularından İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı.

Göksu Peksimetçi Salihağa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Gündoğan'ın yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Usta oyuncunun dostlarından Kemal Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gündoğan'la 40 yıllık dostluklarının olduğunu belirterek, birbirlerine nikah şahitliği yaptıklarını söyledi.

Ergül, aynı zamanda yakın dostluğun gerektirdiği bütün fedakarlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Beni boğulmaktan kurtarmıştı. En iyi dostum, en iyi arkadaşımdı. Bir yarımı kaybettim sanki. Çocukları çok iyi bir baba kaybettiler. İyi de bir sanatçıydı, mekanı cennet olsun." dedi.

"İşini kaybetme pahasına doğrudan yana tavır aldı"

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Yaylı ise Türk sineması ve Türk tiyatrosunun çok önemli bir aktörünü kaybettiğine işaret ederek, Gündoğan'ın tiyatroda usta-çırak ve el verme zincirinin sağlam halkalarından biri olduğunu dile getirdi.

İbrahim Gündoğan'ın ilkeli bir karakteri ve sarsılmaz bir iradesi olduğunu vurgulayan Yaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haksızlığa karşıydı. İşini kaybetme pahasına doğrudan yana tavır aldı. Bir araya geldiğimizde hep tiyatro konuşurduk. Projeleri konuşurduk hep, hiç geyik muhabbeti yaptığımızı hatırlamıyorum. Birbirine çok sıkı tutan iki insandık. Devri daim olsun. Hatırası öyle bir ışıklı ki bize hep yol gösterecek."

Usta oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedildi.

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Oyuncu İbrahim Gündoğan, sahneden uğurlandı Oyuncu İbrahim Gündoğan, sahneden uğurlandı Yol kenarında cansız bedeni bulundu Yol kenarında cansız bedeni bulundu

Şehir Tiyatroları, Kalp Krizi, Cenaze, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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