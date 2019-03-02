Oyuncu İhsan Gedik, Tiyatro Gösterisi Sırasında Düşerek Yaralandı
1 saat önce
SAMSUN'da bir okulda tiyatro gösterisi sırasında düşerek yaralanan sinema ve tiyatro sanatçısı İhsan Gedik (77), hastaneye kaldırıldı.
SAMSUN'da bir okulda tiyatro gösterisi sırasında düşerek yaralanan sinema ve tiyatro sanatçısı İhsan Gedik (77), hastaneye kaldırıldı.
Yeşilçam'da özellikle filmlerde oynadığı kötü karakterlerle tanınan sinema ve tiyatro oyunucusu İhsan Gedik, Samsun'da bir okulda düzenlenen tiyatro gösterisi sırasında düşerek yaralandı. Hemen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gedik'e ilk müdahale acil serviste yapıldı. Sol dizinden yaralanan Gedik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:37 Kaynak: DHA
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